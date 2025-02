Calciomercato.it - Dimissioni immediate dopo la partita: ufficiale, il presidente ha deciso

Leggi su Calciomercato.it

In Turchia continuano ad esserci strascichi importantil’ultima sfida tra Galatasaray e Adana Demirspor. Arrivano persino leNei giorni scorsi è esplosa una vera e propria bufera a margine dellatra Galatasaray e Adana Demirspor che è stata sospesa sul punteggio di 1-0, con gol di Morata (su rigore).(LaPresse) – Calciomercato.itUna vicenda che nelle ultime ore ha portato ad ulteriori sviluppi. Nello specifico tutto è nato da quando l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore per un presunto fallo su Mertens. Un penalty mai battuto perché la formazione ospite hadi lasciare il terreno di gioco per protesta.Tra lo stupore generale la gara è stata quindi interrotta con inevitabili conseguenze e strascichi che stanno arrivando col passare delle ore.