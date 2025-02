Internews24.com - Dimarco Inter, il difensore salta la gara con la Fiorentina? La decisione finale di Inzaghi

di Redazionescioglie gli ultimi dubbi: l’ex Parmala partita con la? Secondo quanto riportato da Sky Sport Federiconon sarà non sarà a disposizione dell’per la sfida di questa sera con la. L’ex Parma non sarà presente neanche in panchina per il match, e questo rappresenta un duro colpo per l’, che conta su di lui non solo come, ma anche come elemento chiave nel gioco offensivo.L’assenza diè dovuta a una sindrome influenzale: oggi a San Siro la corsia di sinistra sarà occupata da Carlos Augusto. La squadra di Simonedovrà quindi fare a meno di uno dei suoi giocatori più affidabili in una partita che si preannuncia intensa. QUOTE- A pochi giorni dallo scivolone di Firenze, il calendario della Serie A rimette lasul cammino dell’