Internews24.com - Dimarco Inter, febbre smaltita: sarà in panchina contro la Fiorentina? Le idee di formazione di Inzaghi

Leggi su Internews24.com

di Redazioneinla? Ledidiper la gara di stasera a San SiroDopo giorni alle prese con l’influenza, Federicosembra recuperato per poter sedere quantomeno inperdi questa sera. Come spiega Tuttosport, Simonefarà alcuni cambi rispetto all’undici sceso in campo al Franchi: uno di essi potrebbe riguardare l’attacco, con Taremi al posto di Thuram.– «Quello in attacco, per la verità, non è l’unico dubbio. A meno di sorprese, non partirà dall’inizio, che nemmeno ieri si è allenato: influenza, ma forze da recuperare. Se a destra ciDarmian, per sostituire lo squalificato Dumfries, a sinistra è in vantaggio Carlos Augusto, con Zalewski più utile come carta da giocare in corsa.