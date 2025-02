Inter-news.it - Dimarco, assente in Inter-Fiorentina: Inzaghi non lo avrà neanche in panchina!

Leggi su Inter-news.it

Federicosarà il grandedi. Il centrocampista italiano non riuscirà ad essereincome risorsa di mister.IL MOTIVO – A poche ore daarriva un’importante novità che riguarda Federico. Il centrocampista italiano, che dà giorni era in dubbio per la gara di San Siro e dato come possibile risorsa dalla, resta completamente fuori dai convocati di Simone. Il motivo è una sindrome influenzale che accusa già da qualche giorno e che gli aveva impedito anche di essere tra i titolari del recupero di Firenze. Entrato nel finale all’Artemio Franchi, giovedì scorsonon è riuscito ad aiutare i suoi compagni a recuperare il risultato contro i viola di Palladino.in: ecco le ultime sul calciatoreAL SUO POSTO –oggi, dunque, l’italiano potrà dare il suo contributo in campo.