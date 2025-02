Ilrestodelcarlino.it - Difensore civico boccia il Comune: "Sui capanni poca trasparenza"

Ilregionale ha dato ragione a Italia Nostra, censurando ildi Ravenna per aver negato l’accesso alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) relativa al bando sui. Secondo il parere dell’ente, il documento doveva essere reso pubblico prima della pubblicazione del bando, garantendoe partecipazione. L’associazione aveva "diritto a ricevere copia del documento richiesto in quanto è onere dell’amministrazione garantire comunque larispetto alle informazioni ambientali e che l’ostensione del documento non possa pregiudicare gli esiti della gara pubblica, il cui bando è al momento in corso di pubblicazione", ma ilha invece tenuto nascosta la VIncA fino a decisioni ormai prese. Italia Nostra denuncia da mesi l’intera gestione del bando, che prevede l’abbattimento di almeno 78nelle valli e nelle pinete ravennati, senza distinguere tra strutture realmente abusive e manufatti presenti da oltre un secolo, "anziché riconoscere il valore storico e culturale deiutilizzando i vincoli paesaggistici già esistenti, la loro funzione di presidio delle dune, anche in vista dell’applicazione incombente della Direttiva Bolkestein".