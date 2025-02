Sport.quotidiano.net - Di Paolantonio: "Se siamo questi, ce la possiamo giocare con tutte"

Ci sono coach Die l’ex di giornata Nicola Berdini a rivivere nel post-gara i 40 minuti più che convincenti della Sella contro Cantù, corazzata spuntata ma comunque squadra forte, lunga e talentuosa, uscita con le ossa rotte dal catino della Baltur Arena. Colpita a segno da Stacy Davis (23 punti e 7 rimbalzi) e da Gabe Devoe (15+6), tra gli attori principali di un successo per certi versi storico, il primo di sempre contro i brianzoli. "I complimenti vanno ai ragazzi – commenta felice il tecnico della Benedetto -. Abbiamo fatto quello ciò che volevamo fare, una partita solida in difesa e condividendo il pallone in attacco, tutti insieme per 40 minuti, come squadra e come Cento, perché un grosso aiuto arrivato anche dal nostro pubblico. Abbiamo dimostrato ancora una volta che dipende da noi: se, posgiocarcela contro chiunque".