Spazionapoli.it - Di Lorenzo svela in conferenza: il pensiero dello spogliatoio sullo Scudetto

Leggi su Spazionapoli.it

Napoli Udinese 1-1, arrivano le parole di capitan Giovanni Dinellastampa post partita.La 24esima giornata di Serie A ha visto Napoli ed Udinese affrontarsi allo stadio Maradona. Nonostante le alte aspettative, gli azzurri non sono riusciti a trovare la vittoria complice un avversario solido e davvero in ottima forma fisica. L’errore nel rinvio di Juan Jesus e la poca cattiveria sotto porta sono stati i fattori caratterizzanti del pareggio del Napoli.Nel post partita, capitan Giovanni Diha parlato nella consuetastampa ed ha trattato diversi temi interessanti e della partita e del percorso degli azzurri.Di: “C’è grande delusione.? Vi spiego”In merito al deludente pareggio, ha dichiarato:“Cosa non bisogna fare? C’è grande delusione per questo pareggio in casa, dispiace perchè viene dopo un pareggio all’ultimo contro la Roma.