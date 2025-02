Terzotemponapoli.com - Di Lorenzo: “Scudetto? Non ne parliamo tanto nello spogliatoio”

Giovanni Di, difensore del Napoli, ha parlato in Press Conference dopo il pareggio con l’Udinese. Il capitano ha sottolineato le difficoltà del match di stasera. Sicuramente un’Udinese fisica ha messo alle corde un Napoli apparso un po’ abbacchiato. Thauvin spina nel fianco. Tuttavia la squadra è concentrata sull’obiettivo. Di seguito le sue parole.Di: “Peccato per il pari, dobbiamo continuare a lottare dando il massimo”Così il capitano del Napoli: “Peccato per il pari, dobbiamo continuare a lottare dando il massimo. Abbiamo affrontato una squadra fisica che ci ha messo in difficoltà. Non siamo stati troppo puliti con il palleggio. Dobbiamo essere meno frenetici e più bravi a gestire il pallone, cercando di evitare contraccolpi. Thauvin? E’ un grande attaccante, con grandi qualità.