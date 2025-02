Ilnapolista.it - Di Lorenzo: «Dobbiamo continuare a lottare perché ce lo chiede Conte»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di, ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Udinese al Maradona Diin conferenzaCosa non bisogna fare?«C’è grande delusione per questo pareggio in casa, dispiace perchè viene dopo un pareggio all’ultimo contro la Roma. Sono due piccoli stop in un campionato strepitoso,ce lol’allenatore e lo facciamo ogni giorno per il Napoli da qui alla fine”«La fase difensiva è di squadra, abbiamo sofferto qualche ripartenza contro una squadra fisica che ci ha messo in difficoltà: non siamo stati troppo puliti col palleggio, sbagliato passaggi sulla loro trequarti, subite ripartenze:essere meno frenetici e gestire diversamente la palla, per evitare contrattacchi».La posizione di Thauvin ci ha dato fastidio?«Florian ha grande qualità, secondo me tante volte sono ripartiti in maniera importante per nostri errori: lui si abbassava molto sul centrocampo, era difficile andarlo a prendere ma è demerito nostro:essere più precisi e calmi, senza farsi prendere dalla frenesia».