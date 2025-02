Ilrestodelcarlino.it - Derubato, blocca il ladro in casa e lo fa arrestare

Reggio Emilia, 10 febbraio 2025 – Sventato un furto insabato pomeriggio a Gattatico, nella val d'Enza reggiana. Due ladri si sono intrufolati in un appartamento, ma i proprietari – madre e figlio – sono rientrati proprio durante il tentato furto in atto. Il figlio della proprietaria, accorgendosi che gli stavano rubando in, è riuscito are uno dei ladri, lo ha trattenuto a terra nel cortile e ha chiamato il 112. È riuscito così a consegnarlo alle forze dell'ordine. L’altro, invece, è riuscito a fuggire. Sul posto sono accorsi immediatamente i carabinieri della stazione di Brescello che hanno arrestato in flagranza l'uomo – un 40enne di nazionalità colombiana – con l'accusa di furto aggravato in abitazione. Perquisito, è stato trovato in possesso di un oggetto artigianale in plastica rigida, probabilmente utilizzato per forzare la serratura, nonché di una torcia.