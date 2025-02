Lanazione.it - Derby, aspettative deluse. San Donato si accontenta

SanTavarnelle 0 Poggibonsi 0 SANTAVARNELLE (3-4-1-2) Leoni; Croce, Cellai, Bruni (14’ Cecchi, 75’ Falconi); Purro (75’ Pecchia), Borgarello, Gistri, Carcani; Calonaci (70’ Senesi); Gubellini (81’ Manfredi), Doratiotto all. Bonuccelli. POGGIBONSI (4-3-3) Pacini; Cecconi, Martucci, Borri, Fremura; Poggesi, Bigica; Marcucci (70’ Mazzolli); D’Amato (76’ Fermi), Valori (85’ Salvadori), Belli all. Beoni. Arbitro: Montevergine di Ragusa. Note: 77’ espulso Martucci per doppia ammonizione. TAVARNELLE - Un pareggio che di fatto non serve e nessuno. Al Poggibonsi, alla ricerca della vittoria che non arriva da tempo, al SanTavarnelle che si trova in una zona scivolosa e vuol provare a tirarsene fuori. Al Pianigiani, i primi minuti sono stati tutti di marca Poggibonsi.