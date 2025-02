Thesocialpost.it - Deportazioni in diretta: la mossa shock del governo britannico che imita Trump sugli immigrati

Illaburista di Keir Starmer ha annunciato la diffusione di video che mostranoirregolari scortati dalla polizia fino agli aerei per la deportazione. Le immagini, che ritraggono arresti, trasferimenti su autobus e imbarchi su voli diretti all’estero – in alcuni casi con i migranti in manette – ricordano le politiche mediatiche adottate dall’amministrazionenegli Stati Uniti.Questa strategia comunicativa rappresenta una svolta per i laburisti e sembra avere un obiettivo chiaro: frenare l’avanzata di Nigel Farage e del suo partito Reform UK, che i sondaggi danno in forte crescita, soprattutto grazie alla sua retorica anti-immigrazione. Il premier Starmer ha dichiarato ai suoi ministri che “i progressisti sono stati troppo rilassati riguardo all’impatto dell’immigrazione”, e ilsembra deciso a ribaltare questa percezione.