Dentro l’oscurità di "Tre Piccoli Inferni"

Leggi su Ilfaroonline.it

Abbiamo incontrato Maurizio Mariscoli per parlare del suo libro, davvero particolare per atmosfere e ambientazioni, “Tre”, una raccolta di racconti che affonda le radici nel gotico e nell’horror psicologico.Dove nasce l’idea di “Tre”?«Ho sempre avuto un debole per la figura della strega, sin dall’infanzia. Mi affascina la sua capacità di suggestionare la mente, di distorcere la percezione del reale. Questo libro è un omaggio alle streghe delle fiabe, ma con un tocco contemporaneo».I racconti sono ambientati nelle Marche. C’è un motivo particolare?«Amo le Marche e le loro atmosfere sospese nel tempo. “Trasloco” si svolge a Numana, “Suppellettili” a Porto Recanati, mentre “Funeralista” trova casa a Precicchie, un piccolo borgo del fabrianese. Amo scrivere in luoghi che conosco bene, perché rendono la narrazione più autentica».