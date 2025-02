Iodonna.it - Delusione enorme per la popstar, che ha ricevuto un'accoglienza gelida da parte dei tifosi. Mentre il presidente è stato accolto da un'ovazione

Il Super Bowl è da sempre la perfetta sintesi di sport, spettacolo e glamour. Un evento amatissimo dal pubblico a stelle e strisce ma anche dal mondo hollywoodiano, che ogni anno si riversa in massa nella città che ospita la finale del campionato di football americano. Ma tra i tanti volti vip presenti a New Orleans, ce n’èuno che ha rubato la scena perfino alle due squadre in campo, i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles. Stiamo parlando di Taylor Swift, presente sugli spalti per sostenere il fidanzato Travis Kelce. La star è stata accolta da bordate di fischi quando le telecamere l’hanno inquadrata e la sua immagine è apparsa sul maxischermo. Il merch di Taylor Swift, 15 cose da comprare guarda le foto Una sorpresa per molti, ma non per chi segue da vicino lo sport americano e l’attuale clima politico e sociale negli Stati Uniti.