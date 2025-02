Thesocialpost.it - Delitto del trapano, arriva la conferma: “Dna di Verduci compatibile con quello sulla scena del crimine”

Leggi su Thesocialpost.it

Il profilo genetico analizzato corrisponde “in modo preciso” adi Fortunato. La probabilità che possa appartenere ad un’altra persona è inferiore a 1 su 100 miliardi nella popolazione mondiale. Questo è emerso dall’incidente probatorio tenutosi oggi riguardo al caso dell’omicidio di Maria Luigia Borrelli, la prostituta assassinata con unil 5 settembre 1995 in un appartamento di vico Indoratori a Genova.Leggi anche: “C’è qualcosa nella sua pancia”. Fa un incidente in motorino:che scoprono i medici è da brividiMarina Baldi, consulente della parte civile, hato la validità dei risultati durante la presentazione della perizia effettuata dal medico legale Selene Cisana, nominato dal gip Alberto Lippini. Fortunato, 65 anni e carrozziere, non era presente in aula, mentre i suoi avvocati, Andrea Volpe ed Emanuele Canepa, si sono astenuti dal rilasciare commenti.