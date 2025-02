Cataniatoday.it - Degustazione di San Valentino da 'Scialari'

Leggi su Cataniatoday.it

Venerdì 14 Febbraio appuntamento per passare insieme il giorno degli innamorati assaporando del buon cibo. Sarà l'occasione perfetta per festeggiare in coppia, insieme ai vostri amici e, perché no, anche soli al tavolo sociale dove sarete sempre in compagnia. Inizio ore 20.30. Costo 28€ incluso.