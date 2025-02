Oasport.it - Definite le coppie della combinata femminile dei Mondiali: assente Brignone, c’è Shiffrin!

Saranno Laura Pirovano/Giorgia Collomb (Italia 1), Elena Curtoni/Martina Peterlini (Italia 2), e Nicol Delago/Marta Rossetti (Italia 3) le treazzurre che domani, martedì 11 febbraio, saranno al viaa squadredei2025 di sci alpino, in corso a Saalbach, in Austria.Sono state comunicate, in sede di sorteggio dei pettorali, leal viagara iridata di domani: saranno 26, in rappresentanza di 11 Paesi, le squadre al via. Contingente massimo di 4 team sfruttato da Austria, Francia, Svizzera e Stati Uniti, che da sole rappresentano oltre la metà del campo partenti.Le altre 10arrivano da Italia (3), Germania (2), Andorra, Bosnia Erzegovina, Canada, Norvegia e Slovenia. In casa azzurra, delle 10 convocate, sono state tenute a riposo le quattro gigantiste, dunque non saranno in gara Federica, Sofia Goggia, Marta Bassino e LaraMea.