Debutto più che positivo. Problemi solo per Bonetti fermo al 50%

Un carro a mezzo servizio, perchéal 50%, un cornicione semplicemente abboccato e qualche problema con le fronde dei pini. Alla fine, dato che di primo corso si tratta, diciamo tutto nella norma o quasi. Ipiù grossi li ha avuti Luigi, con il suo ‘La felicità è come una farfalla’. Il grande volto femminile del carro non ha potuto ruotare praticamente fin dall’inizio del corso. "Purtroppo - conferma- abbiamo avuto fin dall’iniziocon l’impianto idraulico. Abbiamo provato a eliminare ogni singola pompa, ma non è servito a nulla. Il problema è stato localizzato su due specifiche pompe, ma non siamo riusciti a risolvere il problema se non almeno a limitarlo. Niente rotazione del volto, nè del busto. Abbiamo una settimana di tempo per rimediare". Qualcheno "ma di poco conto - dicono i suoi collaboratori - l’ha patito Jacopo Allegrucci con ‘Il mostro ha paura’.