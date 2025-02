Sport.quotidiano.net - Dea ai piedi di Mateo. Fenomeno Retegui: punta la Scarpa d’oro

Nel girone di ritornoha segnato 8 gol in appena 5 partite. Superando il suo record stagionale della scorsa annata al Genoa, la sua prima in Italia, conclusa con 7 gol in 29 presenze. Bastano questi numeri a raccontare l’evoluzione realizzativa del non ancora 26enne centravanti argentino, naturalizzato italiano dal 2023 per via del nonni emigrati dalla Liguria e dalla Sicilia. Il cannoniere atalantino viaggia a medie stratosferiche: 20 gol in 22 gare di campionato, giocando appena 1326 minuti. In serie A va a segno ogni 66 minuti. Vanno poi aggiunti i 3 gol realizzati finora in Champions. Numeri che lo rendono competitivo anche per la. Dall’azzurro al nerazzurro. Curiosa la storia calcistica di bomber di San Fernando, cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors dove non aveva sfondato.