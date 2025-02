Oasport.it - De Minaur sulle differenza tra Sinner e Alcaraz: “Con Carlos me la gioco, ma con Jannik…”

Due finali a Rotterdam affrontate da Alex denegli ultimi due anni e due sconfitte: l’anno scorso contro Jannike in questa stagione contro. L’australiano, da questo lunedì n.6 della classifica mondiale, ha potuto appurare cosa voglia dire confrontarsi contro i migliori rappresentanti del circuito della nuova generazione con in palio un titolo di prestigio come quello del torneo dei Paesi Bassi.Se si guarda lo storico, il bilancio contro questi due tennisti è di 0 vittorie e 13 sconfitte: 10 ko subiti dal pusterese e 3 dal murciano. Tuttavia, l’aussie ha evidenziato le differenze che ci sono nell’affrontare l’uno e l’altro. “Giocare controè sicuramente meglio per me. Sono in grado di mettergli fretta e di fargli male col mio tennis, rendendogli la vita difficile“, ha raccontato ai microfoni dei media ieri dopo l’atto conclusivo in Olanda.