De Laurentiis a Castel Volturno ma non ha incontrato Conte, solo i proprietari del centro sportivo (Sky)

Seconda quanto riporta Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport a, Dequesta mattina era alper parlare con idella casa del Napoli, la famiglia Coppola. Il contratto del Napoli scade nel 2026, quini il presidente è a lavoro per trovare una nuova casa alla squadra.Leggi anche: Deperde ogni anno cento milioni di entrate senza lo stadio di proprietà (Repubblica)Delavora per trovare una nuova casa al NapoliLe parole di Massimo Ugolini a Sky Sport:«Da quello che ci risulta non c’è stata nessuna conversazione tra De. Deè arrivato alalle 10:50 circa, hadel(la famiglia Coppola). Sappiamo che c’è una data di scadenza per la permanenza del Napoli qui a, ovvero il 2026.