Spazionapoli.it - De Laurentiis a Castel Volturno, ecco cosa è successo: nessun incontro con Conte, i dettagli

in queste ore atra Aurelio Dee Antoniola verità.Aurelio Deè andato a. Come si sta raccontando ormai da ore, il patron è sceso in campo in prima persona presenziando al centro sportivo insieme ad Andrea Chiavelli. Inizialmente si pensava che questa potesse essere l’occasione giusta per avere un colloqui diretto cone parlare di quelli che saranno i prossimi mesi.La verità è che Deè andato aper un motivo ben preciso: parlare del futuro del centro sportivo. Le parole di Antoniosono state chiare soprattutto per quanto riguarda settore giovanile e quella che potrebbe o dovrebbe diventare ‘Casa Napoli’.Ultime calcio Napoli – ADL acon i Coppola: la situazioneMassimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha spiegato concretamentein queste ore e perchè Aurelio Deè andato a: sul piatto c’è l’acquisizione dell’hotel all’interno del centro sportivo, la forestiera e tanto altro.