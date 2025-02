Internews24.com - De Gea a Dazn: «Sarà dura vincere a San Siro, ma vogliamo fare questo»

di RedazioneDe Gea aha presentato la partita tra Inter e Fiorentina ai microfoni dell’emittente: le dichiarazioni del portiere spagnoloDe Gea ha presentato ala partita Inter Fiorentina, le dichiarazioni del portiere spagnolo all’emittente prima del match di Sandove i nerazzurri se la vedranno con i gigliati di Palladino:LE PAROLE – «più complicatoqui. Loro stanno lottando per lo scudetto ma proveremo a ripeterci. La cosa importante è preparare ogni partita. Oggi dobbiamo essere concentrati solo sulla gara contro l’Inter. Entrare in Champions sarebbe un sogno. Vediamo se i ragazzi nuovi posso darci una mano inpercorso bellissimo. Sarebbe meraviglioso arrivare in Champions League»INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram.