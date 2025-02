Ilrestodelcarlino.it - De Cecco, una lucidità spietata. Gutierrez non sbaglia una scelta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

DE7,5: Unaquella del regista argentino, che per una serata intuisce lo stato di grazia di tutti i suoi schiacciatori di palla alta e sacrifica un po’ di più alla fatica i centrali, servendocon precisione da orafo con palla perfetta, innescando Davyskiba o Buchegger sul resto. Poi sul match irrompe Ikhbayri e l’argentino torna a ragionare semplice: palla dietro finché la grazia dura. Il libico lo ripaga. BUCHEGGER 6,5: L’efficienza d’attacco finale è bassa, è vero, come sempre mancano gli acuti a muro, è vero. I sei ace però indirizzano tanto il primo che il secondo set, imprimendo una velocità alle fughe di Modena che è una prima volta in stagione. In panchina ci finisce un po’ a sorpresa ma, a conti fatti, a ragion veduta. DAVYSKIBA 7,5: Tra tutti è quello che si fa notare bene, perché Dee le battute avversarie lo costringono al lavoro sporco, a remare da dietro, ad attaccare tutto quello che è sporco.