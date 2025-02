Ilrestodelcarlino.it - Dazi Usa, l’allarme delle imprese. Ecco i settori ‘made in Bo’ più esposti

Quando si parla di export a Bologna, gli Usa sono più di un semplice paese ‘amico’. Sono un mercato fondamentale per la nostra economia. Per questo ogni minaccia diai prodotti dell’Unione Europea paventata dal presidente americano Donald Trump – che ha annunciato che "presto" saranno reintrodotte le tariffe doganali per alcuni beni in arrivo dal Vecchio Continente – fa correre più di un brivido lungo la schiena del nostro tessuto produttivo e imprenditoriale. Nell’ultimo biennio, infatti, gli Stati Uniti sono stati la prima destinazione per le venditebolognesi all’estero: oltre 2,5 miliardi di euro verso gli Usa, +3,8% rispetto alla misurazione precedente del 2022 e +40,3% negli ultimi cinque anni. Si tratta del 13% di quanto complessivamente venduto all’estero dalledel territorio.