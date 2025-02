Dazi a Wall Street Future in calo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

1.16 E' inl'andamento deisui mercati finanziari didopo il varo deidel 25% su acciaio e alluminio. Isul Nasdaq perdono lo 0,5%.Gli investitori si aspettano che il valore delle azioni delle aziende tecnologiche scenda quando il mercato aprirà per la prossima seduta.Si rafforza invece il dollaro nei confronti delle principali valute.L'annuncio deipotrebbe essere visto come una mossa a favore dell'economia interna Usa,rendendo il dollaro più attraente per gli investitori.