Ilprimatonazionale.it - DASPO per Acca Larenzia, CPI: “Provvedimenti assurdi”

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 10 feb – Non accenna a diminuire l’attacco persecutorio di Questure e giornali contro la commemorazione di: dopo le 31 denunce, relative al Presente del 7 gennaio 2024, oggi i giornali – ancora prima delle autorità – comunicano la sanzione del “fuori contesto” per altri 16 militanti.per: “”Non si è fatta attendere la risposta di CasaPound Italia, al centro di un attacco giornalistico dopo idisposti dalla Questura che però – al meno al momento – non sono ancora stati notificati: “Nonostante non ci siano ancora stati notificati alla stampa vengono forniti nomi, cognomi e informazioni spesso fantasiose, che non corrispondono alla realtà“. Una prassi che ormai sembra rodata in Italia: i giornali che fanno le veci delle autorità.