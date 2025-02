Messinatoday.it - Danni agli impianti sportivi provocati dal maltempo, il punto su disagi e lavori

Infiltrazioni d'acqua neglicomunali che mettono a rischio le gare. Il consigliere comunale Dario Carbone ha posto la questione in aula all'amministrazione Basile. Carbone ha anche richiesto per la vetustà delle strutture quali sono gli interventi in programma per PalaRescifina.