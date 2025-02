Iltempo.it - “Damme Da Magnà”. La trovata di Tony Effe e chef Ruben a Sanremo | GUARDA

Leggi su Iltempo.it

A poche ore dal debutto disul palco dell'Ariston di domani sera, 11 febbraio, in cui celebrerà il suo amore per Roma con‘NA MANO”, l'artista porta la sua Roma acon due location iconiche, incentrate sul tema centrale di‘NA MANO: l'amore per la sua città e le molteplici sfaccettature della sua personalità. In Corso Imperatrice 37,ha inaugurato, questa mattina, il chiosco di street food romanoDa, con un menù curato dalloromanoBondì, creator seguito da oltre 1,8 milioni di follower su Instagram e oltre 2,5 milioni su TikTok.acquista popolarità durante il periodo del Covid con il suo format diventato iconico di cucina dal balcone, fino ad arrivare ad essere oggi un volto fisso di Food Network, rete per la quale condurrà dail programma "Cucina acon" con registrazioni dal chiosco.