Sbircialanotizia.it - Damiani (Ics Maugeri): “Nuovo master con UniPv porterà anche benefici organizzativi”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il presidente esecutivo, 'non ci fermiamo alla prima edizione, non può esserci medicina riabilitativa senza formazione' "Ilche inauguriamo oggideia livello organizzativo perché è un'attività che viene fatta all'interno dei reparti. Ci sarà la possibilità, per le professioni sanitarie, di confrontarsicon nuovi studenti e questo è un .L'articolo(Ics): “con” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.