Dame Sarr e Saliou Niang l’Italbasket di Pozzecco riparte dalle nuove stelline | fiducia anche a Grant Basile

Lo staff tecnico guidato da coach Gianmarcoha diramato l’elenco dei convocati delper le due sfide di febbraio, valide per l’ultima finestra delle qualificazioni ad EuroBasket 2025; in programma ci sono le gare contro la Turchia (il 20 febbraio a Istanbul) e contro l’Ungheria (il 23 febbraio a Reggio Calabria). Il commissario tecnico azzurro ha optato per una formazione giovane e sperimentale,alla luce della qualificazione matematica alla prossima rassegna continentale già in tasca da novembre; in questo modo potrà vedere all’opera alcuni giovani di grande talento e prospettiva, dando loro minuti importanti in un palcoscenico di rilievo. In ogni caso sarà importante vincere per portare a casa punti importanti per il ranking Fiba, in vista del sorteggio dei gironi di EuroBasket 2025, che si terrà dal 27 agosto al 14 settembre tra Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro.