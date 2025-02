Quotidiano.net - Dall’Urss a Kiev, la linea rossa funziona ancora

Trump aveva promesso di chiuderla in 24 ore. Ce ne vorranno molte di più, ma qualcosa sta facendo per mettere fine alla guerra in Ucraina. La telefonata tra il presidente Usa e Putin ha il pregio di riattivare una. Non è più la vecchia “”, il telefono (in realtà una telescrivente) diretto tra Mosca e Washington voluto da Kruscev e Kennedy nel ‘63 dopo la crisi di Cuba. Adesso è un “super protetto, canale di comunicazione”. L’importante è che funzioni, e soprattutto che il primo approccio sia l’inizio di una catena virtuosa. Perché forse è vero, come ha riferito la Casa Bianca, che Putin “vuole che si smetta di morire”. Ma nel frattempo mobilita altre truppe e lancia nuovi droni killer. Il che conferma che fino a quando non ci sarà una tregua, i cannoni continueranno a tuonare.