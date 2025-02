Dalle magliette sensorizzate ai pancreas artificiali il futuro della medicina passa da Bergamo | La donazione di dati sanitari sia libera

Leggi su Bergamonews.it

Ci sonoper il monitoraggio da remoto dei malati di Parkinson, un microtomografo per le biopsie tridimensionali che migliorano l’accuratezza delle analisi, un “artificiale” consistente in algoritmi finalizzati a migliorare la cura dei pazienti diabetici in età infantile o ancora iniziative di ottimizzazione nell’utilizzo delle protesi: sono solo alcuni dei progetti di ricerca applicata ai quali sta lavorando sul territorio bergamasco la Fondazione Anthem (AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine), finanziata dal Ministero dell’Università eRicerca nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr.Un piano da 120 milioni di euro che coinvolge settore pubblico e privato, università e imprese italiane nel camposalute etecnologia, con l’obiettivo di colmare, con l’ausilio di tecnologie e percorsi multidisciplinari e innovativi, il gap esistente nell’assistenzaa dei pazienti fragili e cronici all’interno di specifici territori caratterizzati da patologie orfane di terapie.