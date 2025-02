Iodonna.it - Dalla candidatura a sindaca di Roma alla presunta fuga in India, ecco le curiosità biografiche di una diva misteriosa

"Bellissima, malinconica, invidiata, adorata e criticata. Moana Pozzi, nata a Genova il 27 aprile 1961, visse un’infanzia tutt’altro che stabile: a causa del lavoro del padre, ingegnere nucleare, la sua famiglia si spostò spesso, portandola a vivere tra Francia e Canada, fino a stabilirsi aquando era ancora adolescente. Appassionata di letteratura e filosofia, parlava fluentemente francese e inglese oltre all’italiano. Il suo grande sogno, già da ragazzina, era quello di entrare nel mondo dello spettacolo. A 17 anni iniziò a lavorare come modella e comparsa nel cinema tradizionale. La sua carriera, poi, prese presto una direzione diversa, portandola a diventare un’icona del cinema per adulti. Coppia e sesso: perché non si hanno più rapporti sessuali? guarda le foto La TV generalista e la carriera politica di Moana PozziNonostante la sua fama nel cinema per adulti, Moana Pozzi riuscì senza fatica a entrare nel mondo della televisione mainstream, forse anche grazie al suo fascino riservato esua retorica.