Secoloditalia.it - D’Alema “ristorato” dallo Stato: alla sua società di vini 72mila euro di aiuti Covid anche nel 2024

Chiamatelo effetto: a distanza di anni arrivano ancora glidiper la pandemia e, a beneficiarnenoi noti del mondo imprenditoriale e politico come Massimo. Lo ha scoperto il sito Open di Enrico Mentana andando a scartabellare tra i bilanci della Silk Road Wines (tradotto:della Via della Seta),che annovera tra i suoi amministratori proprio l’ex leader della sinistra, già premier e ministro degli Esteri.Arrivano ancora i ristori disposti da Conte e Draghi La, non l’unica di cui si occupa l’ex leader Ds, costituita a Perugia (ma con sede legale ad Orvieto) nell’aprile 2019 per sfruttare le opportunità offerte dall’allora premier Giuseppe Conte con la firma dell’accordo con la Cina sulla via della seta, vede come amministratori e soci l’ex premier e ministro degli Esteri italiano, il suo enologo di fiducia Riccardo Cotarella, due figli di(Francesco e Giulia) e due figlie di Cotarella (Enrica e Dominga).