Calciomercato.it - Dal no all’Inter al futuro al Milan: fattore Mendes per Joao Felix

Leggi su Calciomercato.it

Fino al prossimo 30 giugno, il portoghese vestirà la maglia rossonera. Poi sarà determinante la volontà del giocatore e il lavoro di JorgeDal noalalper(LaPresse) – Calciomercato.it, presentato quest’oggi alla stampa, dopo aver giocato due partite con la maglia rossonera, ha rappresentato certamente la ciliegina sulla torta di un calciomercato ben condotto dal. I rossoneri sono riusciti a rafforzare il reparto difensivo con Kyle Walker e quell’offensivo con Santi Gimenez, ma la dirigenza non si è fermata acquistando nelle ultime Bondo, Sottil e come detto il portoghese.L’arrivo del talento del Chelsea è stato il più complicato, ma il ruolo di Jorgeha chiaramente fatto la differenza. Il potente agente ha lavorato ai fianchi del club londinese, che alla fine ha concesso il via libera al calciatore in prestito oneroso, con la possibile aggiunta di alcuni bonus.