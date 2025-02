Movieplayer.it - Daisy Ridley aggiorna sul film di Star Wars con Rey e sulla possibilità di un debutto nel MCU

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice, in una nuova intervista, ha condiviso unmento suldicon al centro Rey e parlato dei suoi progetti futuri.ha parlato nuovamente del futuro di Rey nella saga die delladi un suonel Marvel Cinematic Universe. L'attrice, intervistata da ComicBook, ha infatti condiviso qualchemento sui suoi prossimi progetti cinematografici. L'mento disul futuro della saga stellare Il sequel della saga stellare sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy e, poche settimane fa, è stato annunciato che la sceneggiatura delcon al centro Rey sarà scritta da George Nolfi.ha ora dichiarato: "Non ho letto lo script più recente, ma so quello che accadrà e conosco la storia. Penso .