Ci sono pochi eventi negli Stati Uniti in grado di tenere milioni di persone attaccate a uno schermo, e ilsi piazza in cima alla classifica: domenica 9 febbraio si è giocato il match di football tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs allo stadio di New Orleans, e sono state tantissime lerity che hanno preso postoper godersi la partita.Daa Donald Trump: lerity alLa vittoria, alla fine, è andata agli Eagles di Philadelphia, squadra del cuore di Bradley Cooper, ovviamente presente per tifare. Tra i supporter dei Kansas City c’era, ovviamente,, che di bianco vestita è arrivata in netto anticipo rispetto al fischio d’inizio per sostenere il compagno Travis Kelce.Per la popstar più famosa del mondo c’è stato anche un piccolo intoppo, a dimostrazione che la fede sportiva a volte puòare anche una fama come la sua: quando è stata inquadrata dalle videocamere del Caesarsdome e la sua immagine è stata mostrata sul maxischermo, nello stadio sono risuonati i fischi e i “buu”.