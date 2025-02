Bergamonews.it - Da Sanremo a Bergamo: il musical “Anastasia” arriva alla ChorusLife Arena

il”. Andrà in scenadal 4 al 7 dicembre alle 21 portando tante emozioni sul nuovo palco cittadino.Questo spettacolo si afferma come il “italiano dell’anno” grazie ai continui sold out registrati nei maggiori teatri italiani. La pièce, che porta sul palco un cast straordinario diretta dal regista Federico Bellone, ha saputo conquistare il cuore di un pubblico ampio e variegato, testimoniato dai numeri record che ha raggiunto nelle principali città italiane.Al Galà della Stampa del Festival di, che inaugura da sempre la settimana della kermesse, è stata annunciata la prossima tournée di “”, a cui è stato assegnato per l’occasione il riconoscimento come ”dell’anno”. La cerimonia si è svolta al Royal Hotelpresenza della stampa nazionale ed internazionale, autori e personalità del mondo dello spettacolo dove la protagonista dello spettacolo, Sofia Caselli, è stata invitata come ospite per parlare dell’emozionante esperienza vissuta sui palchi dei principali palchi italiani con il “Padrone di casa” e conduttore della storica manifestazione che ogni anno premia giornalisti e operatori del mondo dello spettacolo, Marino Bartoletti.