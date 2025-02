Unlimitednews.it - “Cuori Olimpici”, un viaggio lungo un anno nei territori lombardi

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – La staffetta di eventi in vista dei Giochie Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 è stata presentata ufficialmente alla BIT 2025 di Milano: il progetto della Regionea “” è stato presentato alla presenza di Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Marketingale e Moda della Regionea. Sono 12 le province lombarde che dal 9 marzo al 7 dicembre prossimi ospitereventi: si parte da Brescia per arrivare a Como, passando per Pavia, Milano, Lodi, Cremona, Mantova, Varese, Lecco, Monza, Bergamo e Sondrio.f03/fscUnlimited News - Notizie dal mondo