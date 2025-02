Thesocialpost.it - Cristian Mauro e Paolo Bellazzi scomparsi, il drammatico annuncio: trovati i corpi

Dopo ore di speranza e ricerche disperate, purtroppo è arrivata la peggiore delle notizie: sono stati risenza vita di, i due escursionisti dispersi da sabato in Grignetta.Il ritrovamento è avvenuto a metà del canalone Caimi, nella montagna che si affaccia su Lecco, dove le ricerche si erano intensificate dopo il rilevamento del segnale di uno dei loro telefoni cellulari nella zona. Leggi anche: Marco Contessi, un arresto per la morte del 39enne papà di 3 figli: in manette 27enne senza patente, positivo alla cocainaChristian Mauri e, entrambi classe 1976, residenti l’uno a Vimercate e l’altro a Cambiago, in provincia di Monza e Brianza, erano colleghi in un’azienda brianzola e compagni di numerose uscite in montagna. I due erano saliti in Grignetta nelle prime ore della mattina di sabato, senza più far ritorno a casa.