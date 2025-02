Thesocialpost.it - Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, gli escursionisti dispersi nella tormenta di neve a 2mila metri

Leggi su Thesocialpost.it

Le operazioni di soccorso per ritrovare, i duescomparsi dal pomeriggio di sabato 8 febbraio nei pressi della cima della Grignetta, in provincia di Lecco, proseguono tra condizioni meteorologiche proibitive. Il vento fortissimo e laostacolano il lavoro dei tecnici del Soccorso alpino, impegnati da giorni nelle ricerche.Leggi anche: È allarme, duein montagna: in corso le ricercheCondizioni estreme e visibilità ridottaNegli ultimi giorni, la visibilità è stata estremamente limitata, impedendo alle squadre di soccorso di operare in sicurezza. Le immagini diffuse dalla centrale del Soccorso alpino mostrano le difficoltà affrontate dal personale specializzato, costretto a muoversi in un ambiente ostile.Domenica pomeriggio si è registrato un leggero miglioramento delle condizioni, ma l’innalzamento delle temperature complica le attività via terra.