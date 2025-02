Quotidiano.net - Cotonificio. Zambaiti:: "Resilienti di fronte alle sfide"

SEMPRE PIÙ MERCI importate, i costi di produzione in costante aumento e una manodopera che latita. Per il mondo del tessile, in Italia, non è un momento roseo. Una crisi nazionale testimoniata dagli ammortizzatori, dal calo della produzione e delle vendite e da alcuni distretti in emergenza. In provincia di Bergamo, nel comune di Cene, c’è però ilche prova a resistere. Nonostante le difficoltà. Lo fa rinnovandosi, mantenendo però fede al Dna aziendale: ovvero una conduzione familiare che si avvicina ai 60 anni di storia. Angelo(nella foto in alto) è l’amministratore delegato e porta avanti la terza generazione. "La leva prezzo sta diventando una forte discriminante, che ben poco si concilia con ogni fase di lavorazione realizzata in Italia con standard etici, ambientali e lavorativi degni del nostro paese.