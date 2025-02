Formiche.net - Così Trump chiama l’Ue all’azione per la crescita e la competitività. L’analisi di Zecchini

Con le sue prime drastiche misure rivolte tanto verso l’interno quanto alle relazioni internazionali il nuovo presidente americano ha dato inconsciamente un grande scossone ai Paesi europei e alstessa, mettendoli di fronte alla realtà di una dura competizione in termini di, avanzamento tecnologico e. Unatamolto più forte di quanto sia la perdurante stagnazione che attanaglia da anni l’economia europea e che non riesce ad innescare reazioni efficaci nei Paesi europei.L’abolizione da parte didi molti vincoli a cui sottostanno le imprese americane, l’abbandono degli impegni a una politica energetica volta a contrastare il cambiamento climatico, il rigetto della tassazione minima universale delle multinazionali, l’incuranza verso i trattati internazionali e le regole del Wto, l’imposizione di alte barriere tariffarie ai Paesi con cui aveva stipulato un accordo di libero scambio, il preannuncio di altrettante misure versoe i dubbi seminati tra gli alleati sulla fedeltà agli impegni di difesa in comune nel quadro della Nato, sono tutti veri shock che espongono gli europei a grandi rischi per la loro, capacità di ripresa economica, avanzamento tecnologico e sicurezza.