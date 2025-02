Lettera43.it - Così il Giorno del ricordo è stato destoricizzato e trasformato in propaganda

«La memoria è soggettiva e non può essere condivisa, chi usa lo slogan della memoria condivisa è idiota. La memoria non è la storia». Parola di Alessandro Barbero. Ma non si tratta solo di idiozia, a volte c’è un preciso disegno, quello di voler confondere le idee e di distorcere la narrazione, la percezione e dunque il conseguente giudizio su determinati accadimenti storici. Emblematico il caso deldel, istituito da una legge del 2004 con la quale loitaliano ha deciso di promuovere ufficialmente ildella tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata del 1947.Monumento alla foiba di Basovizza (Getty Images).Foibe ed esodo: vendetta, pulizia etnica, genocidio?Da quando venne istituito, con l’obiettivo sacrosanto di onorare la memoria delle vittime di quella tragedia, i martiri che pagarono con la vita e coloro che dovettero forzatamente abbandonare le terre in cui abitavano (che, vale la pena ricordarlo, l’Italia aveva occupato, non le appartenevano naturalmente), ildelsi è caricato, via via, di significati politici e ideologici che hanno snaturato i reali contorni storici di quegli eventi.