Biccy.it - Cos’ha fatto Fedez agli occhi? Video al Prima Festival

Ogni anno, il giornodell’inizio deldi Sanremo i cantanti in gara sfilano sul tappeto rosso mostrando i loro look e salutando i fan. I 29 big di Sanremo 2025 poco fa si sono presentati sul green carpet durante ile ancora una volta l’artista più chiacchierato è stato(che è la nostra vera popstar italiana). In questo caso i commenti sui social non erano inerenti ai gossip sfornati da Fabrizio Corona, ma suglidel rapper. Su Twitter e Instagram gli utenti hanno detto di tutto, qualcuno ha parlato di collirio per alleviare bruciori e irritazioni, che però dilata le pupille, ma è anche vero che potrebbero essere delle banali lenti a contatto.si è trasformato in uno dei Volturi.I commenti suglidi.Tra battute, frecciatine, meme e ipotesi più o meno strampalate, glidisono stati i veri protagonisti di questo green carpet.