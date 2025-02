Quifinanza.it - Cos’è e come funziona l’assicurazione sul mutuo

L’acquisto di una casa rappresenta un passo significativo nella vita di molte persone, spesso reso possibile attraverso la stipula di unipotecario. Per tutelarsi da eventuali imprevisti che potrebbero compromettere la capacità di rimborsare il finanziamento, esistono specifiche assicurazioni sulsuldella casa esulè una polizza che mira a proteggere sia il mutuatario che l’istituto di credito da eventi imprevisti che potrebbero influire sulla capacità di rimborso del prestito.Ilmento delsulprevede il pagamento di un premio assicurativo, che può essere corrisposto in un’unica soluzione al momento della stipula delo dilazionato nelle rate del finanziamento. In caso di sinistro coperto dalla polizza, la compagnia assicurativa interviene secondo le condizioni contrattuali, garantendo il pagamento totale o parziale del debito residuo.