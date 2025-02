Milleunadonna.it - Cosa mangiare per la salute delle ossa?

Leggi su Milleunadonna.it

Per ladel nostro sistema scheletrico la parola d'ordine è prevenzione. Quella primaria che inizia a tavola ricopre un ruolo importantissimo. Ecco gli alimenti per preservare lanostree scongiurare il pericolo di osteoporosi, che vede maggiormente a rischio le donne.Il Ministero dellastima che in Ital.