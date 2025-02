Liberoquotidiano.it - "Cosa ho scoperto dai diari di papà": il figlio di Toto Cutugno sconvolge Caterina Balivo, cosa ha scoperto

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Domenico Modugno ci aveva visto lungo". Con queste paroleaccoglie nel salotto de La Volta Buona il suo ospite: ildi. Niko, presente nella puntata di lunedì 10 febbraio su Rai 1, racconta un aneddoto sul padre: "Ho letto deidi mio. Quando si è esibito nel 1983, lo ha raggiunto una chiamata di Modugno in cui gli faceva i complimenti e gli diceva: 'tu sarai il mio erede'. Questaqui lo riempì di orgoglio".ù Il riferimento è al celebre brano L'Italiano. Canzone, che sottolinea la stessa conduttrice, "tra le più cantate all'estero". Immediata la reazione di Niko: "In alcuni Paesi dell'Est pensano che L'Italiano sia l'inno d'Italia". Un'ammissione che strappa un sorriso ai presenti. Per i primi sette anni di vita Niko non ha saputo chi fosse suo padre.