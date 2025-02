Ultimouomo.com - Cosa è successo nell'ultima settimana di calcio europeo

Leggi su Ultimouomo.com

Pubblichiamo un numero di Fuori Casa, la newsletter dedicata ai nostri abbonati in cui ogni lunedì facciamo il punto dinei vari campionati in giro per il mondo. Se volete riceverla direttamente sul vostro indirizzo email e non siete ancora abbonati, potete farlo cliccando qui. Ciao a tutti,io sono Damiano Primativo e questa è «Fuori Casa», la newsletter che ogni lunedì vi racconta com'è andato il weekend diestero. Ora che Football Manager 2025 è stato cancellato, che scusa avete per non leggerla?È L’ANNO BUONO PER L’ATHLETIC BILBAO?Buono per tornare in Champions League, s’intende, dove l’Athletic manca dalla stagione 2014/15. Da allora sono passati 10 anni anonimi in cui i baschi hanno faticato a voltare pagina dopo la fine della generazione degli Aduriz, dei Muniain, degli Herrera; anni fatti di grigi ottavi posti e di qualificazioni in Europa rimandate all’anno successivo.